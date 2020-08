Alles neu beim Musiker

Nemo ist jetzt Not Nemo – und singt auf Englisch

Sänger Nemo hat in den letzten zwei Jahren die Welt bereist. Jetzt ist der Bieler wieder da und überrascht mit seiner neuen Single gleich doppelt. Im Interview spricht er über seinen Wandel.

Nemo ist mit neuer Single am Start – als Not Nemo. Er will nicht mehr auf Schweizerdeutsch singen.

Ich habe musikalisch einen neuen Weg eingeschlagen, der nichts mehr mit dem eigentlichen Nemo-Projekt zu tun hat. Es fühlte sich einfach richtig an, das jetzt unter einem neuen Namen zu tun. Ich will die zwei Projekte auseinanderhalten. Auch auf Streaming-Plattformen oder Instagram.

Ja, und ich habe dabei so viele coole Erfahrungen sammeln können! Ich war in London, Schweden, Berlin, mehrmals in Los Angeles… Die Reisen haben stark zu meiner musikalischen Entwicklung beigetragen.

Ich hatte eine unglaublich coole Zeit. Aber irgendwann kam der Punkt, an dem ich Lust auf etwas anderes hatte. Ich probiere gerne Neues aus und entwickle mich weiter, mir wird sonst rasch langweilig. Ich will nicht da stehen bleiben, wo ich mit 16 war.

Worum geht es in «Dance with me»?

Der Song ist einer der ersten, die in meinem neuen Studio in Biel entstanden sind. Er handelt von Ablehnung: Du willst mit jemandem tanzen, aber der andere will nicht. In der heutigen schnelllebigen Welt lehnen wir Menschen oft aufgrund von Kleinigkeiten ab. Hat man sich eine Meinung gebildet, gibt man der Person kaum mehr eine Chance, sie richtig kennen zu lernen.