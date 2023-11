Nemo identifiziert sich als nonbinär

Im Song «This Body» geht es um das Gefühl, wenn man in den Spiegel schaut und denkt: «Hm, das bin doch gar nicht ich», erzählt Nemo im Interview mit dem «Tagesanzeiger».

In Nemos neuer Single «This Body», die am 17. November erscheint, geht es um die Erkenntnis, nonbinär zu sein.

Nemos (24) neue Single «This Body» beschreibt das Gefühl, sich im eigenen Körper nicht daheim zu fühlen. «Ich fühle mich weder als Mann noch als Frau. Das Lied ist in einer Zeit entstanden, in der ich damit recht allein war, weil ich mich gegenüber anderen noch nicht öffnen konnte. Als ich das geschafft habe, ist auch eine sehr schöne Seite dazugekommen», erzählt der Nemo in einem Interview mit dem «Tagesanzeiger».