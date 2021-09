Hinter den Kulissen von «Chleiderchäschtli» - Nemo rappt erstmals seit drei Jahren wieder Schweizerdeutsch

Am Freitag veröffentlichte der 22-Jährige zusammen mit Rapperin KT Gorique seine erste Schweizerdeutsche Single seit über drei Jahren – eine Ode an sein «Chleiderchäschtli».

In diesen exklusiven Clips ist zu sehen, wie es hinter den Kulissen des Musikvideos zu Nemos neuem Song «Chleiderchäschtli» zu und her ging. Zalando

Darum gehts Am Freitag erschien Nemos neue Single «Chleiderchäschtli», sein erster Schweizerdeutscher Song seit mehr als drei Jahren.

Das Lied sei eine Ode an alle Schweizer Kleiderschränke und entstand in Zusammenarbeit mit dem internationalen Modeversand Zalando, der sein zehnjähriges Jubiläum in der Schweiz feiert.

Im Interview mit 20 Minuten verrät Nemo, was hinter dem Begriff «Chleiderchäschtli» steckt, wie der Musikvideodreh mit Rapperin KT verlief und ob nun wieder mehr Schweizerdeutsche Songs erscheinen werden.

Den Begriff «Chuchichästli» dürfte wohl jede und jeder kennen. Doch wie sieht es mit «Chleiderchäschtli» aus? So heisst die neue Single des Berner Rappers Nemo (22), die am Freitag erschienen und in Zusammenarbeit mit dem internationalen Online-Modeversand Zalando entstanden ist. Das Unternehmen feiert dieses Jahr nämlich sein zehnjähriges Jubiläum in der Schweiz und hat sich dafür Nemo an Bord geholt – und der hat mit seiner neuen Single nun ordentlich abgeliefert.

«Im Song geht es um den Moment, in dem man sich zuhause bereit macht, um endlich raus zu gehen, Freunde zu treffen, zu tanzen und durch die Nacht zu fliegen», sagt Nemo im Interview mit 20 Minuten. Der Songtitel «Chleiderchäschtli» entspringe dabei dem Begriff «Chuchichästli» und stelle eine Ode an alle Schweizer Kleiderschränke dar. «Zalando kam mit dem Ausdruck auf mich zu und ich hielt die Idee sofort für eine coole Challenge», sagt der Rapper.

«Mode gewinnt für mich immer mehr an Bedeutung»

Mit dem neuen Begriff im Ohr schrieb Nemo schliesslich seinen ersten Schweizerdeutschen Song seit über drei Jahren. «Im Moment texte ich eigentlich vor allem auf Englisch», sagt der Rapper. So hat er im August 2020 den Song «Dance With Me» veröffentlicht, der auf Youtube mittlerweile rund 34’000 Mal angeklickt wurde. «Ich will mich aber nicht auf eine Sprache festlegen», sagt Nemo. «Als Musiker war es mir schon immer wichtig, das zu tun, worauf ich gerade Lust habe.» So habe er sich auch bei «Chleiderchäschtli» einfach treiben lassen und auf sein Gespür vertraut.

Die Single beinhalte nun nicht nur wegen der Sprache eine persönliche Note, sondern auch aufgrund der Thematik: «Das Interesse an Mode und Fashion hat für mich seit einiger Zeit immer mehr an Bedeutung gewonnen», sagt Nemo. So probiere er immer gerne neue Styles aus. «Ich habe gemerkt, dass dies nebst der Musik ein toller Weg ist, mich auszudrücken.»

Seine Kleider bestelle auch er «ab und zu» über das Internet und bei Zalando, wo er am liebsten über die Filterfunktion shoppt. Nemo legt dabei besonders ein Augenmerk auf Mode, die nachhaltiger produziert wird. «Es ist sehr wichtig, dass sich Unternehmen aktiv und mit hoher Dringlichkeit mit den Fragen rund um die Klimakrise auseinandersetzen. Im Gespräch mit dem Team von Zalando habe ich gespürt, dass ihnen das Thema ein grosses Anliegen ist.»

Feature mit Rapperin KT Gorique

Der neue Song kommt mit einem bunten Musikvideo daher. «Der Dreh war mega!», jubelt Nemo. Gefilmt wurde nicht nur auf Booten, in romantischen Gassen und vor einem Kleiderschrank, sondern auch zusammen mit der Künstlerin KT Gorique (30), die eine Strophe im Lied rappt. Mit Reggae und französischem Hip-Hop sorgt sie für zusätzliche Vielfalt im Song. Die Rapperin gewann im Jahr 2012 in New York als erste Frau, erste Schweizerin und als jüngste Siegerin den internationalen Freestyle-Rap-Wettbewerb «End of the Weak».

Zur Zusammenarbeit sagt Nemo: «Ich fand es unglaublich toll, zu sehen, was passiert, wenn ein Team aus sehr unterschiedlichen Menschen am gleichen Strang zieht, um eine coole Idee zu verwirklichen.» Ob die nostalgische Erfahrung und neue Inspiration nun dazu führt, dass Nemo wieder Mundart-Songs schreibt, bleibt offen. Die Fans dürfen sich nun aber vorerst über «Chleiderchäschtli» freuen.