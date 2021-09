Corona-Auflagen : Nena sagt ihre Tour für 2022 ab

Nena (61) hat ihre Tour abgesagt. Dies, nachdem ihre Aussagen während eines Open-Air Konzerts im Juli in Berlin für Aufsehen sorgten. Am Konzert hatte sich die Künstlerin gegen die dort geltenden Corona-Massnahmen ausgesprochen. Weiter meinte sie, dass das Einhalten des am Konzert geltenden Corona-Schutzkonzeptes ebenso eine freie Entscheidung sei, wie die Entscheidung darüber, ob man sich impfen lasse oder nicht. Einige Fans schlugen sich auf Nenas Seite, andere wiederum waren von ihren Aussagen nicht begeistert.