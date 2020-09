Nenad, ist das Leben eines Spitzenkochs wirklich so glamourös?

Ich habe meine Lehre mit 16 begonnen, mit 29 habe ich begonnen, besser zu verdienen. Es hat also 13 Jahre gedauert, bis ich mich finanziell verbessern konnte. Sogar als ich in einem Zwei-Sterne-Restaurant gekocht habe, muss ich am Sonntag bei McDonnald’s Burger braten, um meinen Lohn au fzubessern u nd über die Runden zu kommen – kein Witz!

Heute ist er sein eigener Chef, macht Caterings, ist Mitbesitzer zweier Restaurants in Zürich und arbeitet laufend an neuen Projekten. «Als Selbstständiger arbeite ich mehr als vorher», sagt er, «aber es fühlt sich nicht mehr so sehr wie Arbeit an, weil ich nur für mich und meine Familie arbeite.»

Hat diese Einstellung Einfluss auf dein Privatleben?

Wenn man als Koch Karriere machen will, dann muss von schon ein bisschen ein Ego sein. Zu Kochen und kulinarisch kreativ zu sein war das einzige, was mir wichtig war. In dieser Zeit gingen viele Beziehungen in die Brüche, weil viele Frauen meinen Lifestyle nicht akzeptieren wollten. Wenn eine Freundin sich beklagte, dass ich wieder so spät nach Hause komme, wusste ich: Sie ist nicht die Richtige, sie bremst mich nur aus. Party habe ich auch nicht viel gemacht. An meinem 30. Geburtstag stand ich den ganzen Tag in der Küche im Park Hotel Vitznau, um halb eins war ich daheim, habe noch rasch die Checkliste für den nächsten Tag abgearbeitet und bin ins Bett.