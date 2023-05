Aurora Ramazzotti gönnt sich Verschnaufpause und erntet Kritik

1 / 6 Ein Post sorgt für dicke Luft auf dem Instagram-Account von Aurora Ramazzotti. Unter einem Post schreibt sie: «Eine Stunde an der Luft für Mami.» Instagram/therealauroragram Damit löst sie eine Welle der Empörung bei Müttern aus, die sich nie eine Auszeit genommen haben. Obwohl einige Fans Partei für die 26-Jährige ergreifen, wehrt sich nun auch Aurora gegen die Negativkommentare. Instagram/therealauroragram Auch macht sie auf die mentale Gesundheit einer Mutter aufmerksam und auch darauf, wie gesund eine Auszeit ist. Instagram/therealauroragram

Darum gehts Neo-Mama Aurora Ramazzotti ist mit einem Instagram-Post bei anderen Müttern angeeckt.

Diese beanstandeten, dass die 26-Jährige sich «eine Stunde an der Luft» gegönnt hatte.

Obwohl bereits Fans der Influencerin Partei für sie ergriffen haben, nimmt Aurora in ihrer Instagram-Story nun selbst Stellung dazu.

Seit fünf Wochen ist Aurora Ramazzotti stolze Mutter des kleinen Cesare. Dass besonders die ersten Wochen mit einem Neugeborenen anstrengend sein können, ist wohl jedem bekannt. Kein Wunder also, dass sich eine Neo-Mama auch mal eine Verschnaufpause gönnen möchte, so auch Aurora.

Die 26-Jährige schenkt ihrer Fangemeinschaft auf Instagram regelmässig Einblicke in ihr Leben als Person und Mutter. So auch vor zwei Tagen. Da postete Aurora zwei Bilder von sich, wie sie an einem vermutlich alkoholfreien Drink nippt. Dazu die Überschrift «Ora d’aria per Mami», übersetzt: «Eine Stunde an der Luft für Mami.» Die Bilder implizieren, dass Aurora ohne ihren Sohn unterwegs ist. Schnell wird die Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti auf Instagram deshalb scharf kritisiert.

Aurora wehrt sich gegen Kritiker

Obwohl viele Fans auf Instagram für die Neo-Mama Partei ergreifen, holt Aurora in ihrer Instagram-Story selbst zum Gegenschlag aus. So schreibt sie: «Mich amüsiert es, dass es unter meinem Post nahezu zum Massaker gekommen ist. Das nur, weil jemand verstanden hat, dass ich mein Kind abgegeben habe, um mich um meine Angelegenheiten zu kümmern.»

Aurora ergänzt: «Es sind die üblichen unnötigen Kommentare geschrieben worden, von Leuten, die sich diese heilige Auszeit nie genommen haben. Nun streiten sich alle darüber, dass eine Mutter das Recht dazu hat, das zu tun, was sie möchte.» Doch Aurora nimmt es auch mit Humor, denn scheinbar sei ohnehin alles missverstanden worden. «Das Witzigste daran ist, dass ich von einer Stunde an der Luft gesprochen habe, weil ich mit Cesare an der Luft war.» Sie fügt weiter an: «Cesare war die ganze Zeit an meiner Seite. Alle streiten sich gerade für nichts.»

Aurora nutzt die Gelegenheit und macht in einem Folgepost auch gleich auf die mentale Gesundheit einer Mutter aufmerksam. «Wenn du die Möglichkeit und die Lust dazu hast, dir Zeit für dich zu nehmen, dann bedenke auch immer, dass so was wichtig für die mentale Gesundheit ist.»

Am 30. März wurden Aurora Ramazzotti und ihr Partner Goffredo Cerza (27) Eltern ihres gemeinsamen Sohnes Cesare. Der Bub ist das erste Kind des jungen Paares.

Denkst du, eine Mutter braucht hin und wieder eine Auszeit? Natürlich, das ist sogar sehr wichtig. Kommt darauf an, wie anstrengend das Kind ist. Wenn ein Kind so klein ist, braucht es seine Mutter. Punkt.