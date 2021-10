Ausschreitungen bei Green-Pass-Demo - Neofaschisten, Rechtsextreme – die Figuren hinter dem Chaos von Rom

Am Samstagabend kam es in Rom zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Grund dafür ist der neue «Green Pass». 20 Minuten / AP

Darum gehts Impfgegner und Randalierer zogen am Samstagabend durch die Strassen von Rom.

Sie lieferten sich Kämpfe mit der Polizei und stürmten ein Gebäude der Gewerkschaft.

Mehrere Rechtsextreme wurden identifiziert und festgenommen.

Die italienische Justiz hat am Montag zwei Verfahren gegen mehrere Personen eröffnet, die am Samstag nach Krawallen bei einer Demonstration von Corona-Impfgegnern in Rom teilgenommen hatten. Anhänger der rechtsradikalen und neofaschistischen Partei Forza Nuova (Neue Kraft) und andere faschistische Gruppierungen hatten das Büro der Confederazione Generale Italiana del Lavoro (kurz CGIL), dem nationale n Gewerkschaftsbund, gestürmt. Der ursprüngliche Plan der Randalierer war es gewesen, den Amtssitz von Ministerpräsident Mario Draghi einzunehmen. Nur mit grosser Mühe hatte die Polizei sie davon a bhalten können.

Eine der zwölf festgenommenen Personen ist die 39-jährige Pamela Testa. Das Bild ihres blutverschmierten Gesichts schaffte es auf die Titelseite der italienischen Nachrichtenportale. « Bis jetzt war ich nur eine arbeitende Mutter, die immer ihre Steuern bezahlt hat, jetzt bin ich eine Terroristin, die für die Freiheit kämpft» , sagt sie zu «Corriere della Sera» .

«Wir müssen diese Regierung stoppen»

Am Samstag rief die Römerin, Gründerin des Vereins « Liberi cittadini » (Freie Bürger), zur Kundgebung auf, bei der Tausende gegen eine neue Regelung demonstrierten, der zufolge alle Arbeite nde im öffentlichen Dienst sowie bei privaten Unternehmen ab dem 15. Oktober einen «Grünen Pass» brauchen, um zur Arbeit zu erscheinen. Die Angestellten müssen entweder eine Corona-Teilimpfung, eine Genesung innerhalb der letzten sechs Monate oder einen negativen Test nachweisen.

Furchtlos stand Pamela Testa am Samstag an vorderster Front. « Wir müssen diese Regierung stoppen, die uns eine Diktatur aufzwingt » , schrie sie. Nicht weit davon entfernt protestierte auch Maura Granelli, genannt Nonna Maura, eine schillernde Figur der Impfgegner in Italien, die vor nichts zurückschreckt. Das Idol der Gruppe «Popolo delle Mamme» (Volk der Mütte r ) kettete sich im September vor einem Jahr sogar an einen Pfahl auf der Piazza del Quirinale, um Staatspräsident Sergio Mattarella ihre Theorien über die Gefahr des Covid-Impfstoffs für Kinder darlegen zu können. Auch ihr wurden am Samstagabend schliesslich Handschellen angelegt.

Crème de la Crème der Rechtsextremen war dabei

Aufgehetzt wurden die D emonstrierenden la u t «Corriere della Sera» u nter anderem vom Forza-Nuova-Chef Giuliano Castellino - auch einer der Festgenommenen. Castellino stand auf der Bühne und rief die Menschenm asse zum Widerstand auf. Dabei hätte er sein Zuhause gar nicht verlassen dürfen: Castellino steht wegen körperlicher Gewalt gegen Journalisten und gegen einen Polizisten unter Hausarrest und trägt eine elektronische Fussfessel.

Auch der Gründer der rechtsextremen Bewegung, Roberto Fiore, wurde verhaftet. Er führte den Marsch zur CGIL an. Mit dabei war der Gastronom Biagio Passaro, Führer der Bewegung « Io Apro » (Ich öffne). Passaro hatte sich als Besitzer einer Kette von Pizzerias gegen den Shutdown der Gaststätten während der Pandemie aufgelehnt. An seiner Seite stand Luigi Aronica, einer der Gründer der neofaschistischen «Nu clei Armati Rivoluzionari » (NAR), der « Bewaffneten Revolutionären Zellen » . Aronica ist in verschiedene Gerichtsverfahren verwickelt.

Am Montag haben mehrere Politiker ein Verbot der rechtsextremen Partei Forza Nuova und anderer faschistischer Gruppierungen gefordert. In Italien dürfe man solch ein Verhalten nicht akzeptieren, sagte der frühere Regierungschef Giuseppe Conte, Chef der Fünf-Sterne-Bewegung. Der Abgeordnete Emanuele Fiano von der Demokratischen Partei brachte einen Antrag im Parlament ein, um Draghis Regierung zu einem Verbot der Forza Nuova und ähnlichen Gruppen zu bringen.