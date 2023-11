Neom-Projekt: Neue Hotels in Saudi-Arabien vorgestellt

Nach Sindalah am Meer, Trojena in den Bergen, The Line in der Wüste und Oxagon auf dem Wasser, hat der Vorstand des Siedlungsprojekts Neom in Saudi-Arabien die fünfte Region des gigantischen Vorhabens vorgestellt: Leyja. Gebaut wird in einer bergigen Gegend am Golf von Akaba. Bei den drei bereits visualisierten Bauprojekten handelt es sich um Hotels: ein in die Klippe gebautes Hotel von Architekt Chris van Dujin, ein felsförmiges Hotel seines italienischen Kollegen Mario Cucinella und ein verspiegeltes Wellnesshotel von Architekt Shaun Killa.