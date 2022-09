Junge Tat : Neonazi-Gruppierung nimmt an SVP-Burezmorge in Bern teil

Neben lokalen Parteiexponentinnen und Parteiexponenten nahmen auch Mitglieder der Neonazi-Gruppierung Junge Tat teil. Im Bild: Mitglieder der Jungen Tat an der Front der Massnahmen-Gegner am Berner Theaterplatz.

Am SVP-Burezmorge in Bern-Bümpliz nahmen auch Mitglieder der Neonazi-Gruppierung Junge Tat teil.

Am vergangenen Sonntag lud die SVP Stadt Bern nach Bümpliz zu ihrem traditionellen «Burezmorge». Neben lokalen Parteiexponentinnen und Parteiexponenten versammelten sich im Bauernhaus Bienzgut auch rund zehn Mitglieder der Neonazi-Gruppierung Junge Tat, wie der Berner Ableger der Antifa auf Twitter publik machte. 20 Minuten liegt ein entsprechendes Foto vor, das Anführer Manuel C.* in seiner Instagram-Story veröffentlichte. Die Junge Tat zählt zu den derzeit aktivsten und am schnellsten wachsenden rechtsextremen Gruppierungen in der Schweiz (s. Box). Schon mehrfach haben die Behörden bei Mitgliedern Waffen beschlagnahmt.