Neonazi Tobias Steiger muss 8200 Franken bezahlen

Steiger hatte an einer bewilligten Kundgebung seiner Sektion der rechtsextremen Partei im November 2018 in Basel eine Rede gehalten und sich antisemitisch geäussert.

Sanktionen mehr als zwei Jahre nach Hetzrede

Die Staatsanwaltschaft begann gegen Steiger zu ermitteln, nachdem der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) Anzeige erstattet hatte. Gegenstand sind antisemitische Äusserungen, die der damalige Basler Pnos-Chef an einer Kundgebung seiner Partei am 24. November 2018 gemacht hatte. Steiger habe dabei «teilweise den Holocaust in grober Weise verharmlost», so die Anklage. So sei die systematische Vernichtung von Menschen in Nazi-Deutschland gemäss Steiger «ein Witz».