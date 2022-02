«Mini Chuchi, Dini Chuchi» – Neonazi tritt in SRF-Kochsendung auf

Recherchen zeigen: Ende 2018 nahm er an einer Neonazi-Demo der «Partei National Orientierter Schweizer» (PNOS) in Basel teil und scheint weiterhin dort aktives Mitglied zu sein.

Er fiel in der Vergangenheit mitunter als Mitglied einer Neonazi-Band auf. Auch war er in der rechtsextremen «Partei National Orientierter Schweizer» (PNOS) jahrelang als Vorstandsmitglied engagiert.

In der SRF-Sendung «Mini Chuchi, dini Chuchi» treten Hobbyköche gegeneinander an. Auch Neonazi Benjamin L. ist dabei.

Was nicht gesagt wird: Benjamin L. ist seit Langem ein aktiver Anhänger der Neonazi-Szene. Bereits 2001 war er Mitglied der rechtsextremen Band «Indiziert», gegen die 2006 wegen Rassendiskriminierung ermittelt wurde. Die Band trat unter anderem am europaweiten Rechtsrock-Festival «Fest der Völker» auf.

Aktiver Neonazi

Auch politisch ist L. seit mehr als 15 Jahren aktiv. So war er jahrelang im Vorstand der rechtsextremen «Partei National Orientierter Schweizer» (PNOS), wo er unter anderem Aufmärsche organisierte. Ausserdem bewegte er sich in der «Helvetischen Jugend», einer militanten, rechtsextremen Kameradschaft, die mit ihrem Kürzel «HJ» einen Link zum Nationalsozialismus herstellt.

Nichtsdestotrotz darf er in einer Kochshow des SRF mitmachen. Wie SRF-Mediensprecherin Lorena Sauter erklärt, habe L. ihnen versichert, seine politische Vergangenheit hinter sich gelassen zu haben. Seit zehn Jahren sei er eigenen Angaben zufolge nicht mehr mit der PNOS in Erscheinung getreten. Doch Recherchen von 20 Minuten zeigen, dass das nicht stimmt.

Neonazi-Demonstration 2018

So nahm L. zum Beispiel Ende 2018 mit der PNOS an einer Neonazi-Demonstration in Basel teil. Das zeigen Bilder von 20 Minuten und der Redaktion «Lautstark!» des antifaschistischen Aufmarsches. Auch heute reichen L.s persönliche Beziehungen noch immer tief in Neonazi-Kreise. Auf Facebook etwa interagiert er mit Freunden und PNOS-Mitgliedern, die offenkundig mit Hitler und seinen Ideologien sympathisieren.