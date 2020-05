Rechtsextremismus

Neonazis liefern sich in Winterthur Kleinkrieg mit Antifa

Im Raum Winterthur hetzen seit einigen Monaten zwei rechtsextreme Gruppen gegen Schwarze und Juden. Die Antifa droht nun, die Identität von Mitgliedern öffentlich zu machen.

Der 25-jährige Roland K*, auch Roli genannt, ist Kanalreiniger und wohnt bei seiner Mutter in einem Einfamilienhaus in der Nähe von Winterthur ZH. Er boxt gerne, verbringt gerne Zeit in der Natur – und ist Anführer der rechtsextremen Gruppierung «Nationalistische Jugend Schweiz» (NJS), wie die « SonntagsZeitung » berichtet. Die Mitglieder treffen sich unter anderem im selben Kampfsportstudio in Winterthur, das noch vor wenigen Jahren Jihadisten aus der mittlerweile geschlossenen An’Nur-Moschee frequentierten.

SS-Totenköpfe, um Anonymität zu schützen

Die rund 12 Mann starke Gruppe NJS tritt erst seit wenigen Monaten im Raum Winterthur auf. Trotzdem sei es geradezu zu einem Kleinkrieg mit Antifa-Leuten gekommen, schreibt die Zeitung. So stahlen am 1. Mai Vermummte NJS-Anhänger ein Antifa-Transparent von einer Liegenschaft, die von Linksextremisten besetzt ist. Später stellt die NJS ein Foto von den erbeuteten Transparenten auf Instagram. Um die Identität der Mitglieder zu schützen, sind die Gesichter der Täter mit SS-Totenköpfen verdeckt. Im zweiten Weltkrieg war die SS-Totenkopf-Division für den Betrieb und die Bewachung der Konzentrationslager zuständig.

Herbeiführung einer «rechtsextremen Revolution»

Wie die «SonntagsZeitung» schreibt, sei mindestens ein Mitglied der NJS zudem auch noch Teil der weitaus gefährlicheren Neonazi-Gruppe «Eisenjugend Schweiz», die ebenfalls seit Anfang Jahr in Erscheinung tritt. Gemeinsam mit der NJS sei die Eisenjugend laut barrikade.info etwa mit Heil-Hitler-Rufen in der Öffentlichkeit, wiederholten Aktionen an der Uni Zürich, am Bahnhof Winterthur und beim Tamedia-Hauptgebäude in Zürich, bei der rassistische und antisemitische Kleber angebracht wurden oder Pöbeleien gegen die Frauendemo am 8. März 2020 aufgefallen.