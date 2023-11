Nepal: Erdbeben in Jajarkot fordert mindestens 69 Tote

Die Suche nach Vermissten in mehreren Bergdörfern läuft.

Bei einem Erdbeben in Nepal sind mindestens 64 Menschen gestorben.

Ein Erdbeben hat den Nordwesten Nepals erschüttert und zahlreiche Menschen das Leben gekostet. Behördenvertreter meldeten am Samstagmorgen (Ortszeit) mindestens 69 Tote. Es sei zu befürchten, dass die Zahl der Todesopfer steige. Dutzende Menschen wurden zudem verletzt . Einsatzkräfte suchten in Bergdörfern nach Opfern. Die Telefonverbindungen zu vielen Orten im Unglücksgebiet seien abgerissen, hiess es.

Erdbeben der Stärke 6,4

Das Beben der Stärke 6,4 ereignete sich laut dem nationalen Erdbeben- und Forschungszentrum am späten Freitagabend, sein Zentrum lag in Jajarkot, rund 400 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Kathmandu. Die US-Erdbebenwarte USGS hatte zuvor eine Stärke von 5,6 gemessen. Demnach ereignete sich das Beben in einer Tiefe von 17,9 Kilometern.