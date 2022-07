Grosskatze : Nepal hat seine wilde Tigerpopulation fast verdreifacht

In Nepal leben immer mehr wilde Tiger. Zuletzt wurden 355 Tiere gezählt. Das ist fast doppelt so viel wie vor 13 Jahren.

355 Tiger leben in freier Wildbahn in Nepal.

Ein Tiger läuft in eine Fotofalle im Bardia-Nationalpark in Nepal.

Nepal hat seine Population frei lebender Tiger nach offiziellen Angaben in rund einem Jahrzehnt fast verdreifacht. Nach der neusten Zählung gebe es 355 Tiger in freier Wildbahn in dem Land im Himalaya, teilte Nepals Behörde für Nationalparks und Artenschutz bei einer Veranstaltung zum Welttigertag an diesem Freitag mit. Im Jahr 2009 seien es lediglich 121 Tiger gewesen. Die Grosskatzen sind vom Aussterben bedroht, doch langsam nimmt auch ihre weltweite Zahl laut Umweltstiftung WWF wieder zu.