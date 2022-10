Bill und Tom Kaulitz – «Nerventerror» von Fans drängte sie zur Auswanderung

Die Band in ihren jungen Jahren, kurz nach ihrem Durchbruch mit dem Lied «Durch den Monsun» im Jahr 2005.

So wurde zum Beispiel ins Haus der Kaulitz-Brüder 2010 eingebrochen.

In einem neuen Interview mit «Arte Tracks» spricht Frontmann Bill Kaulitz (33) vom Ruhm und den damit verbundenen Schattenseiten, die er in seinen jungen Jahren erlebt hat.

Mit gerade einmal 15 Jahren wurden die Kaulitz-Zwillinge Tom und Bill zusammen mit ihrer Band Tokio Hotel über Nacht zu Weltstars. Ihr Song «Durch den Monsun», der 2005 erschien, sorgte für den Durchbruch. Rund um den Globus wurden sie plötzlich von Millionen von Fans gefeiert. Doch früh bekamen die Jungs die Schattenseiten ihrer Berühmtheit zu spüren, wie der Leadsänger Bill Kaulitz in einem Interview mit « Arte Tracks » verrät.

«Die ersten Jahre waren nur Fun und ein totaler Rausch. Wir waren selber nicht viel älter als unsere Fans», erinnert sich der 33-Jährige. Der ganze Rausch hielt aber nicht lange an. Denn schon bald wendete sich das Ganze zum Schlechten. Bill, Tom, Georg und Gustav konnten nicht mehr allein rausgehen. 2010 wird sogar ins Haus der Kaulitz-Geschwister in Hamburg eingebrochen. «Überall lag meine Unterwäsche, Fotos und Songtexte. Ich wollte danach nicht mehr in unser Haus!», meint er rückblickend. Die beiden Brüder flüchteten kurz darauf nach Los Angeles, wo sie noch heute leben. «Wir haben einfach gemerkt, dass es nicht mehr geht.»