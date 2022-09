Stoppelige Haare am Kinn: Ursachen und was du tun kannst

Viele Frauen kennen das Problem: Ein bis drei stoppelige Haare am Kinn tauchen einfach immer wieder auf. Wir erklären die Gründe und was du tun kannst.

Ob mittig auf einem Muttermal, dieser einen Stelle an der Wange oder – der Klassiker – am Kinn: Beinahe jede Frau hat eine Stelle im Gesicht, an der ein einzelnes stoppeliges Haar immer wieder nachwächst. An der exakt gleichen Stelle. Wieso? Wo kommt es her? Und wie wird man es wieder los, wenn es stört?

Dr. med. Sabine Kurzidem ist Fachärztin für Dermatologie in der Skinmed Klinik für Dermatologie und Plastische Chirurgie in Lenzburg und beantwortet die wichtigsten Fragen.

Dr. med. Sabine Kurzidem ist Fachärztin für Dermatologie in der Skinmed Klinik für Dermatologie und Plastische Chirurgie in Lenzburg. Skinmed

Wieso gibts die einzelnen Stoppeln bei Frauen?

Gleich vorweg: Du bist ganz normal. Wenige, immer wiederkehrende Härchen sind kein Grund zur Sorge. Die Expertin erklärt, woher sie kommen: «Schuld für die Haare ist der Einfluss von Androgen, dem männlichen Geschlechtshormon. Ein gewisser Anteil kommt auch in weiblichen Körpern vor.» Und wie bei allem im Leben ist er bei einigen höher (und bietet damit eine grössere Chance auf borstige Härchen) als bei anderen. Gesundheitlich bedenklich ist das aber nicht.

Dass du keineswegs allein bist, zeigte kürzlich ein Tweet der Comedian Julia Claire. Sie schrieb: «Jede Frau, die du kennst, führt einen lebenslangen Kampf gegen ein einzelnes Kinnhaar.» Dafür erntete sie neben 42’000 Likes auch jede Menge Re-Tweets mit Ergänzungen wie: «Du siehst es nie wachsen. Es ist entweder frisch gezupft oder fünf Zentimeter lang.»

Was tust du gegen die nervigen Haare am Kinn? Ich habe ohnehin Bartwuchs. Nervig? Sie gehören einfach zu mir und ich lasse sie in Ruhe. Ich zupfe sie, sobald ich sie entdecke. Ich habe sie dauerhaft entfernen lassen. Ich habe kein einziges langes Haar am Kinn.

Hier solltest du hellhörig werden

Lediglich wenn die stoppeligen Haare vermehrt und in grösserer Anzahl wachsen, solltest du wachsam werden: «Es kann sich dann um einen Hirsutismus handeln, also eine Krankheit mit vermehrtem Haarwachstum – etwa das polyzystische Ovarialsyndrom oder das Cushing-Syndrom.» Zieh deinen Arzt oder deine Ärztin zurate, wenn du dir Sorgen machst. «Auch eine Schwangerschaft, die Wechseljahre oder die Einnahme der Antibabypille können Gründe sein – alles, was den Hormonspiegel stark beeinflusst, kann sich auch auf unerwünschte Körperbehaarung auswirken.»

Wieso treten die Haare gerade am Kinn so häufig auf?

«Das Kinn gehört wie die Achselhöhlen oder der Schambereich zu den sogenannten androgenabhängigen Körperarealen», so Dr. med. Kurzidem. «Hier konzentrieren sich männliche Hormone und Haare reagieren besonders sensitiv auf sie. Sitzt ein Haarfollikel in der Nähe, ist die Chance auf ein intensiver pigmentiertes, dickeres Haar hier dementsprechend besonders hoch.» Zudem ist der Follikel fest in der Haut verankert. «Zupfen wir ein Haar aus, wächst einige Zeit später ein neues nach.»

Die Haare zu zupfen, ist in Ordnung. Allerdings werden sie mit grosser Wahrscheinlichkeit an gleicher Stelle nachwachsen. Pexels/Nataliya Vaitkevich

Wie wirst du die Haare los?