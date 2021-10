Nerviges Brummen hält Dorf in Atem – «jetzt ziehen deswegen die Leute weg»

Im kleinen Örtchen Holmfield im englischen West Yorkshire dröhnt es seit über einem Jahr. Das Brummen hält die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortschaft auf Trab. Es sei die reine Folter, sie werden deswegen in den Wahnsinn getrieben, berichten mehrere Betroffene in britischen Medien. Woher das Brummen, das im Dorf rund um die Uhr zu hören ist, kommt, weiss bisher niemand. Denn die Ursache des waschmaschinenähnlichen Geräuschs konnte bis heute nicht eruiert werden.

850 Häuser, zwei Pubs

Nasenbluten wegen Brummen

Das Phänomen ist allerdings nicht neu: Dutzende Ortschaften rund um die Welt von Ontario bis nach Sydney hatten in den letzten 30 Jahren ähnliche Fälle gemeldet. Immer waren es unidentifizierbare, niederfrequente Brummgeräusche. Einer der berühmtesten Fälle ist das sogenannte Bristol-Brummen in den 1970er-Jahren. Dieses war so garstig, dass einige Leute sogar von Nasenbluten berichteten. Was die Geräusche verursachte, blieb in den meisten Fällen ein Mysterium.