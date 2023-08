Bub sorgt in Flugzeug für schlaflose Nacht

«Die Welt dreht sich nicht nur um dich»

«Wenn die Eltern sich weigern, dem Kind das Ding abzunehmen, wird das Kind in weniger als sechs Minuten die Wahrheit über den Weihnachtsmann, den Osterhasen und die Zahnfee erfahren», scherzte ein User. Ein anderer hatte medizinische Bedenken für die Passagiere an Bord: «Das Kostüm kann bei Epileptikern zu Anfällen führen, also ist es nicht niedlich. Klärt euch und eure Kinder auf. Die Welt dreht sich nicht nur um dich», schreibt er. «Ich habe die Nase voll von Leuten, die ihre Kinder im öffentlichen Raum nicht unter Kontrolle haben», schimpfte ein Dritter. Ein anderer kommentierte: «Man muss den Eltern sagen, dass nicht die ganze Welt ihre Kinder tolerieren muss.»

Eine Frau bringt es auf den Punkt

Eine Frau brachte auf den Punkt, was wohl die meisten denken: «Als Flugbegleiterin würde ich sagen: ‹Legen Sie das Ding weg. Es gibt Leute, die versuchen, sich auszuruhen, zu lesen, oder sich einen Film anzuschauen.›» Ausserdem gebe es Menschen mit Behinderungen, für die das unglaublich lästig und störend sein könne.



Man solle solche Kostüme zu Hause oder in Vergnügungsparks tragen und «nicht in einer winzigen Blechdose in 10’000 Metern Höhe. Manche Leute haben empfindliche Augen, bitte nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitmenschen.»