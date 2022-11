Start im Frühling : Nespresso bringt Kaffee-Papierkapsel auf den Markt

Nespresso will im nächsten Frühling heimkompostierbare Kaffeekapseln auf Papierbasis zunächst in der Schweiz und in Frankreich auf den Markt bringen, wie der «Blick» berichtet. Es sollen vier neue Mischungen verfügbar sein, darunter auch ein Biokaffee, erklärt der Nespresso-CEO Guillaume Le Cunff in der Zeitung. Die neuen Kapsel aus Papier sollen mit den bestehenden Original-Nespresso-Kaffeemaschinen kompatibel sein.