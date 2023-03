Verkaufstop in Deutschland: Wie geht es Nestea in der Schweiz?

Nestlé hat ab Ende März einen Verkaufsstopp in Deutschland angeordnet.

In der Schweiz wird Nestea jedoch weiterhin verkauft.

In Deutschland verschwindet der Eistee von Nestlé ab Ende Monat aus den Regalen.

Nestea war lange der beliebteste Eistee in Deutschland. In unserem Nachbarland soll er jedoch schon ab Ende März nicht mehr verkauft werden. Die Handelspartner seien darüber informiert worden, dass der Eistee nicht mehr verkauft wird.

Der Verkaufsstopp in Deutschland habe zwei Gründe, berichtet die «Lebensmittelzeitung». Nestlé sagte gegenüber der Zeitung, dass ein Strategiewechsel den Ausschlag gegeben habe. Ob es in Zukunft eine Alternative für Nestea in Deutschland geben wird, wollte das grösste Industrieunternehmen der Schweiz jedoch nicht verraten.