Mexiko: Nestlé kämpft gegen Kalorienangaben auf Junk-Food – Seco hilft bereitwillig

Weil der Konzern viel Geld mit ungesundem Essen verdient, kämpft Nestlé gegen Nährstoff-Hinweise auf Lebensmittelverpackungen in Mexiko.

Nestlé verdient in Mexiko viel Geld mit Junk-Food

Die Nichtregierungsorganisation Public Eye weiss, dass Nestlé mit Nahrungsmitteln, denen in Mexiko warnende Nährstoff-Hinweise drohten, 2019 mehr als eine Milliarde Franken Umsatz machte. Deshalb sollten auch Zulieferer die Regierung zum Überdenken der Massnahmen auffordern. Das Argument: Konsumentinnen und Konsumenten seien nicht imstande, die Hinweise korrekt zu lesen, und es seien letztlich Arbeitsplätze bedroht.

«Seco handelt so, wie es Nestlé will»

Das Schweizer Aussendepartement EDA ist überrascht, dass sich das Seco eigenmächtig zu dieser Aktion entschieden hat. Ein Eingreifen des Seco müsste nämlich in Zusammenarbeit mit den betroffenen Schweizer Unternehmen erfolgen, wie aus dem E-Mail-Verkehr zwischen EDA und Seco hervorgeht.

Für Timo Kollbrunner, der für Public Eye arbeitet, sind die Verhältnisse klar: «Letztlich diktiert Nestlé, wo die Probleme sind. Seco fragt bei Nestlé nochmals nach, wo man intervenieren soll. Dann wird es genau so gemacht, wie der Konzern vorschlägt.» Dies sei zwar nicht illegal, aber doch problematisch, weil ein Grosskonzern direkt politische Positionen der Schweiz bestimme. Das Seco weist solche Vorwürfe von sich: «Das Seco handelt nicht im Auftrag von Nestlé oder eines bestimmten Unternehmens. Das Seco berücksichtigt begründete Anliegen von Nestlé, wie auch von allen anderen Unternehmen mit Sitz in der Schweiz», heisst es in einer schriftlichen Stellungnahme.