Reaktionen auf die Rede : Nestlé kontert den Angriff des ukrainischen Präsidenten

In einer Live-Rede sprach Wolodimir Selenski zur Schweiz. Diese sieht er als Vorbild, griff aber Nestlé wegen der Russland-Geschäfte an. Der Nahrungsmittelkonzern verteidigt sich.

An der Kundgebung in Bern forderten Demonstrierende, dass sich Nestlé ganz aus Russland zurückzieht.

1. Selenski wünscht sich, dass die Ukraine wie die Schweiz wird

«Ich wünsche mir, dass die Ukrainer in freien Gemeinschaften leben und für den gemeinsamen Wohlstand arbeiten können. Für sie ist das vielleicht ganz normal, aber für uns ist es ein Weg, den wir noch gehen müssen. Wir haben den Menschen mit Reformen die Möglichkeiten gegeben, damit wir mit der Zeit auch das Leben so leben können, wie sie es tun.»

2. Er dankte der Schweiz, dass sie Stellung bezieht

«Wir sind Ihnen dankbar, dass sie in dieser Zeit nicht weggeschaut und sich nicht gesagt haben: da geht es nicht um uns. Aber in der Realität kann man nicht auf der Seite stehen, wenn im 21. Jahrhundert mitten in Europa Hunderte Raketen und Bomben fallen. Man kann nicht auf der Seite stehen, wenn die Armee des flächenmässig grössten Staates der Welt einen Krieg führt, in dem Spitäler und Schulen, Kirchen, Universitäten und Entbindungskliniken und Wohnviertel zerstört werden. Man kann nicht gleichgültig bleiben, wenn Kinder sterben – bis heute Freitagmorgen hat die russische Armee 112 Kinder getötet.»