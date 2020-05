Nestlé schenkt Gastrobranche 1 Million Franken

Kommentar erfassen

Fusel90 08.05.2020, 06:03

schon schräg, die Firma will in der schweiz der Gastro helfen was ja gut ist aber in Afrika den Menschen das Wasser weg nehmen in dem man alles einzäunt. Finde das sehr gegensätzlich. Und ich glaube die machen das nur um das Ansehen wieder etwas auf zu bessern. Viele die ich kenne meiden komplett Nestle Produkte auch wenn es sehr schwer ist weil der Firma sehr vieles gehört.