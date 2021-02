Von der Nestlé-Fabrik in Wangen ging ein Brief an die Mitarbeitenden, in dem es hiess, dass das Unternehmen monatliche Corona-Sonderprämien zahlt – aber nur für Test-Willige.

Nestlé will seine Angestellten zum Corona-Test in der hauseigenen Anlage schicken.

Wer sich in der Nestlé-Fabrik in Wangen testen lässt, bekommt einen Corona-Bonus.

Wenn das Corona-Virus in einer Firma wütet, drohen Massenerkrankungen und das Produktionsaus. Chefs möchten das um jeden Preis verhindern. Auch Nestlé schreibt in einem Brief an die Angestellten einer Fabrik in Wangen (SZ), der 20 Minuten vorliegt, dass testen nun wichtiger denn je sei.