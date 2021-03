Parlamentswahl : Netanjahus Partei wird wohl die stärkste Kraft in Israel bleiben

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seine Partei Likud sind laut Prognosen als stärkste Kraft aus der Parlamentswahl hervorgegangen. Ob der 71-Jährige aber auch Regierungschef bleiben wird, ist noch unklar.

Den Anhängern von Netanjahu ist das egal. Sie feiern bereits in Jerusalem (Bild).

Benjamin Netanjahus Likud-Partei verliert bei der jüngsten Parlamentswahl voraussichtlich Sitze, dürfte aber dennoch die stärkste Kraft in Israel bleiben. Das Bild zeigt Netanjahu und seine Frau in Jerusalem beim Wählen.

Netanjahu ist seit 2009 im Amt und damit der am längsten amtierende Regierungschef Israels.

Benjamin Netanjahus rechtskonservative Likud-Partei geht laut Prognosen als stärkste Kraft aus der Parlamentswahl in Israel hervor. Sie büsst demnach zwar Sitze im Parlament ein, das von Netanjahu angestrebte Bündnis rechter und religiöser Parteien erreicht aber wohl dennoch eine knappe Mehrheit von 61 der 120 Abgeordneten.

Das Wahlergebnis ist allerdings noch nicht definitiv. Die Auszählung der sogenannten doppelten Umschläge mit Stimmen von Soldaten, Diplomaten, Häftlingen und Corona-Kranken soll erst am Mittwochabend beginnen. Einem Medienbericht zufolge wird sich deren Zahl, die bei der Wahl vor einem Jahr noch 330’000 betragen hatte, fast verdoppeln. Dies entspricht demnach etwa 15 der 120 Mandate.

Regierungsbildung dauert wohl lange

Der frühere Verteidigungsminister Bennett hatte im Wahlkampf als Ziel ausgegeben, Netanjahus Zeit als Regierungschef zu beenden. Stets hielt er sich aber die Möglichkeit offen, in ein Bündnis unter Netanjahu zu treten. Eine Koalition mit Jair Lapid, dem zweitplatzierten Oppositionsführer, schloss er hingegen aus.

Bennett sagte am Abend in einer ersten Reaktion: «Ich werde nur das tun, was für den Staat Israel gut ist.» Eine Regierungsbildung könnte sich lange hinziehen. Mit dem vorläufigen Endergebnis könnte sich das Bild noch deutlich verschieben. Es wird nicht vor Freitag erwartet.