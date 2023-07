Israel: Justizreform von Netanjahu nimmt erste Hürde

Die Knesset hat der Justizreform in einer ersten Lesung zugestimmt.

Das Gesetz ist damit noch nicht in Kraft getreten.

Die Knesset hat in einer ersten Lesung für das Kernelement der umstrittenen Justizreform gestimmt.

Israels Parlament hat in erster Lesung einen Teil der hochumstrittenen Justizreform gebilligt. 64 der 120 Abgeordneten votierten in der Nacht zum Dienstag für die Vorlage, die den Einfluss des Höchsten Gerichts auf Entscheidungen der Politik einschränken soll. 56 Volksvertreter stimmten dagegen. Mitglieder der Opposition riefen «Schande», als das Abstimmungsergebnis feststand, während die Abgeordneten der rechts-religiösen Koalition von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu aufstanden und jubelten. Ehe das Gesetz in Kraft treten kann, sind noch zwei weitere Lesungen nötig.