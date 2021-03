Historischer Besuch : Netanyahu reist zum Kronprinzen der Vereinigten Arabischen Emirate

Der Besuch von Israels Präsident wäre das erste Treffen zwischen den beiden Ländern überhaupt. Im Vordergrund soll es um verbesserte wirtschaftliche Beziehungen gehen.

Ein halbes Jahr nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen reist Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu Medienberichten zufolge am Donnerstag in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Dort werde er Kronprinz Mohammed bin Sajid al-Nahjan treffen, hiess es am Mittwoch übereinstimmend in israelischen Medien. Der Besuch war demnach schon länger geplant, wurde jedoch mehrfach verschoben. Das Büro des Ministerpräsidenten äusserte sich auf Anfrage nicht zu den Medienberichten.