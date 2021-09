Netflix bringt Doku über Cristiano Ronaldos Freundin Georgina Rodríguez heraus

Nun kündete die Freundin voll Fussballstar Cristiano Ronaldo offiziell auf Instagram ihre Doku mit dem Titel «I am Georgina» an.

«Bald schon wird mein Leben auf Netflix zu sehen sein. Wie aufregend!», schreibt Georgina Rodríguez am Dienstag auf Instagram und kündigt damit ihre eigene Netflix-Doku «Soy Georgina», beziehungsweise «I am Georgina», an. Wieso das Leben der 27-Jährigen filmreif ist? Als Angestellte in einem Gucci-Store in Madrid lernte sie 2016 Fussballstar Cristiano Ronaldo (36) kennen und lieben.