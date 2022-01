Streamingstarts Januar 2022 – Netflix brockt sich mit «Hype House»-Serie Ärger ein

Bei Amazon Prime startet ein Film über einen Jungen, der in einer Bar aufwächst.

«Hype House»

«Wir sind zehn 20-Jährige, die gemeinsam in einem Fünf-Millionen-Dollar-Haus leben und den ganzen Tag Content aufnehmen», sagt Tiktoker Thomas Petrou. In der Luxus-WG wohnt er unter anderem mit Nikita Dragun, Chase Hudson, Alex Warren und Sienna Mae Gomez.

Wie es sich als Social-Media-Persönlichkeit in Los Angeles lebt, zeigt Netflix in der Reality-Show «Hype House». Leicht wird es die Serie nicht haben: Schon die Ankündigung im April 2021 stiess auf Gegenwind.

Kritik an «Hype House»

Auf change.org wurde eine Petition gestartet, damit «Hype House» nie veröffentlicht wird. In der Beschreibung heisst es, dass beliebte Serien wie «Sense8» und «The OA» bereits nach zwei Staffeln abgesetzt wurden und niemand nach einer Hype-House-Serie gefragt habe.

Ausserdem wurde auf Twitter kritisiert, dass die Mehrheit des Casts weiss sei, während viele beliebte Tiktok-Tänze von People of Color kreiert wurden.

Die Gruppe polarisiert

Schon in der Vergangenheit schlitterte die Tiktok-Clique immer wieder in Kontroversen: Unter anderem soll das Kollektiv sich in der Pandemie unverantwortlich verhalten und Partys organisiert haben.