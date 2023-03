Streamingstarts März 2022: Netflix-Doku beleuchtet die dunklen Seiten von Pornhub

Der Trailer zu «Money Shot: The Pornhub Story».

In einer dystopischen Dramaserie reisen wir in die Zukunft.

«Money Shot: The Pornhub Story»

Netflix rollt in neunzig Minuten die Geschichte von Pornhub auf: Während die Porno-Plattform für die Gründer eine Erfolgsstory und ein lukratives Geschäft ist, zeigt der Dokfilm auch, welche dunklen Seiten die umstrittene Website mit sich bringt.

Konsens im Netz

Suzanne Hillinger, die Regisseurin und Produzentin der Doku, will eine Diskussion anstossen: «Dieser Dokumentarfilm fordert uns auf, uns mit der Frage auseinanderzusetzen, was Sexualität und Konsens bedeuten, wenn milliardenschwere Internetplattformen von nutzergenerierten Inhalten leben», sagt sie in einem Statement.