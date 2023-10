David und Victoria Beckham: Die Highlight der Netflix-Doku

Die Vergangenheit von David Beckham und seiner Frau Victoria bietet viel Zündstoff. Die neue Netflix-Doku «Beckham» gewährt intime Einblicke in ihre Romanze und ihre Karrieren.

Netflix-Doku enthüllt : Verrat, Affären und Tränen – so turbulent ist das Leben der Beckhams

1 / 5 Zum ersten Mal begegneten sich David und Victoria 1997, als sie ein Fussballspiel von ihm besuchte. Dabei war «Posh Spice» nie an Fussball interessiert – und ist es bis heute nicht. Netflix David sagte schon ganz am Anfang, als er Victoria mit den Spice Girls im Fernsehen gesehen hatte: «Die im schwarzen Kleid, die werde ich heiraten.» Netflix Victoria unterstütze ihren Mann in den dunkelsten Stunden seines Lebens. Netflix

Darum gehts David (48) und Victoria (49) Beckham haben in über drei Jahrzehnten Beziehung Höhenflüge, aber auch traumatische Tiefen erlebt.

Die neue Netflix Mini-Doku «Bechkam» gewährt Einblicke in das bewegte Leben des Promi-Power-Paares.

Darin werden unter anderem Davids vermeintliche Affäre und seine persönliche Lebenskrise thematisiert.

Dating in Parkhäusern und frühe Verlobung

Zum ersten Mal begegneten sich David und Victoria 1997 – sie war damals «Posh Spice», er ein aufstrebendes Fussballtalent. David sagte schon ganz am Anfang, als er Victoria mit den Spice Girls im Fernsehen gesehen hatte: «Die im schwarzen Kleid, die werde ich heiraten.» Und plötzlich stand sie im Fussballstadion, als David noch für Manchester United spielte, zusammen mit «Sporty Spice» Melanie C. Victoria ihrerseits gibt zu, dass sie nicht wegen des Fussballs zu den Spielen ging. «Ich interessiere mich auch heute nicht für Fussball. Ich ging hin, um David zu sehen, ich kannte ihn aus Magazinen und fand, dass er sehr gutaussehend ist», sagt die 49-Jährige in der Doku.

Sie gab ihm ihre Nummer und eine intime Dating-Phase begann, bei der die beiden keinerlei Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich lenken wollten und sich deshalb in Parkhäusern trafen, wo tatsächlich auch ihr erster Kuss stattfand. Drei Monate lang klappte es mit der Heimlichtuerei, dann wurde die Beziehung publik. 1998 kündigten die beiden ihre Verlobung und wenig später Victorias Schwangerschaft mit Sohn Brookyln an.

Die vermeintliche Affäre

Die erste Krise bahnte sich 2003 an. Unter Tränen spricht Victoria erstmals über die angebliche Affäre, die David mit seiner damaligen Assistentin Rebecca Loos (46) gehabt haben soll. Die Monate danach waren die «härtesten ihres Lebens», wie das Ex-Spice-Girl nun offenbart. Sie hatte damals nicht mehr das Gefühl, dass sie und David weiter zusammengehören.

Doch irgendwie meisterte das Paar die schwierige Zeit, sie hätten gewusst, dass sie «für ihre Familie kämpfen» mussten. Die Zeit, als die prominente Ehe monatelang in den Schlagzeilen war, fühlte sich an, als würden sie «ertrinken». Der ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft erzählte auch, dass er sich «jeden Tag körperlich krank fühlte», während er und Victoria einen Kampf um die Rettung ihrer Ehe führten.

David Beckhams Karrieren-Trauma

In der Doku wird auch die Zeit thematisiert, als David Beckham von seinem Trainer Glenn Hoddle öffentlich an den Pranger gestellt wurde, nachdem Beckham im WM-Achtelfinal 1998 die Rote Karte erhalten hatte. Dies, weil er sich von Argentiniens Diego Simeone zu einer aggressiven Tätlichkeit provozieren liess. England schied später im Elfmeterschiessen aus und die Nation war überzeugt, dass sie nicht nur das Spiel, sondern den Meistertitel gewonnen hätten, wenn es nicht zu dem Platzverweis gekommen wäre. Und Trainer Glenn Hoddle bekräftigte sie in dieser Annahme, sagte anschliessend, dass Beckhams Aktion das Team «teuer zu stehen gekommen sei».

Was danach folgte, ist das, was man heutzutage als Shitstorm bezeichnet: Der damals 23-Jährige wurde öffentlich beschimpft, und bespuckt und erhielt Morddrohungen. Es war eine Zeit, in der Victoria ihn als «klinisch depressiv» bezeichnete. Auch heute kämpft der Ex-Fussballstar mit dem Ausmass der Hetze damals und gibt offen zu: «Ich wünschte, es gäbe eine Tablette, um bestimmte Erinnerungen auszulöschen.»

David ist stolz auf seine vier Kinder

Die Probleme vor 20 Jahren schienen bei der Premiere der vierteiligen Netflix-Doku «Beckham» am Dienstag in London meilenweit entfernt. Die Mini-Serie beleuchtet sein Leben von seiner Kindheit bis zu seiner jüngsten Rolle als Miteigentümer des US-Vereins Inter Miami.

Beckham und seine Designergattin wurden von ihren vier Kindern Brooklyn (24), Romeo (21), Cruz (18) und Harper (12) sowie von Brooklyns Schauspielergattin Nicola Peltz (28) und Romeos Model-Freundin Mia Regan (20) auf dem roten Teppich begleitet.

