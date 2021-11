Streaming wird teurer : Netflix erhöht seine Abo-Preise in der Schweiz

18,90 statt 16,90 und 24,90 statt 21,90 Franken: Netflix verlangt künftig von den Schweizer Abonnentinnen und Abonnenten höhere Tarife. Zudem werden die Top-Ten-Listen anders berechnet.

Nun erhöht der Gigant seine Abo-Preise in der Schweiz. Im Bild: Halle Berry bei der Präsentation von «Bruised».

Netflix eilt von Rekord zu Rekord: So soll etwa die koreanische Serie «Squid Game» von 180 Millionen Nutzerinnen und Nutzern während insgesamt 1,8 Milliarden Stunden angeschaut worden sein, lässt der Streaming-Gigant verlauten. Klar, dass bei solchen Quoten einiges an Abo-Gebühren in die Kasse des US-Unternehmens gespült wird.