Netflix Bites: Netflix eröffnet sein erstes Pop-Up-Restaurant

Grosses Geheimnis ums Menü

Auch das Bar-Erlebnis soll speziell werden. So werden die Mixologen der Cocktail-Wettbewerbsshow «Drink Masters» für die Getränkekarte verantwortlich sein. In der Show arbeiten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit Smokern, Trockeneis und ziemlich unkonventionellen Zutaten.

Keine Promi-Köche vor Ort

Wer hofft, seine Netflix-Lieblinge an der Bar, in der Küche oder auch nur irgendwo im Restaurant zu sehen, wird enttäuscht. Netflix macht deutlich: «Die Köche werden nicht vor Ort sein, um sie zu treffen und zu begrüssen.»

Wer trotz Star-Mangels das «Netflix Bites» ausprobieren will, muss schnell sein. Es handelt sich um ein zeitlich begrenztes Pop-up. Am 30. Juni öffnet die Küche des Streamingsdienstes, zwei Wochen später schliessen sich die Tore in die Netflix-Welt wieder. Aktuell kann man Tische reservieren. Das Lokal befindet sich in Los Angeles, im Stadtteil Fairfax.