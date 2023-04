Erfundene Doku: Netflix fällt auf 1.-April-Scherz von Walliser Lausbuben herein 

Zum vierjährigen Geschäftsjubiläum habe man sich etwas ganz Spezielles überlegt, verkündeten Patrick Hischier und Fabian Jordan, die Co-Gründer des Walliser Job-Portals Workwallis, am Samstag auf Facebook. Der Schweizer Regisseur Nicolas Steiner habe nämlich einen Dokumentarfilm über das Unternehmen und die Eigenheiten des Wallis gedreht. Um ihrer Geschichte mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, erwähnten die beiden Hischiers Kontakt zu Steiner in jungen Jahren beim Fussballspielen. «Das ist tatsächlich so, wir kennen Steiner aus der Jugend und haben den Aprilscherz auch von ihm absegnen lassen», so Jordan zu 20 Minuten.