«Anti-Abtreibungspropaganda»: Netflix-Film «Blonde» wird von Kritikerinnen und Kritikern zerrissen

1 / 6 Schauspielerin Ana de Armas spielt im Netflix-Film «Blonde» die Rolle der Marilyn Monroe. 2022 © Netflix Während ihre schauspielerische Leistung weitgehend gelobt wird, müssen die Macher des Films einiges an Kritik einstecken. 2022 © Netflix Besonders kritisiert wird die Szene eines Dialogs zwischen Marilyn und ihrem Fötus. Screenshot Netflix

Darum gehts Der Netflix-Streifen «Blonde» gibt derzeit viel zu reden.

Filmkritikerinnen und -kritiker lassen kaum ein gutes Haar an dem Film vom Regisseur Andrew Dominik.

Besonders wie das Thema Schwangerschaftsabbruch inszeniert wird, stösst vielen sauer auf.

Sie galt als Popikone und Sexsymbol des 20. Jahrhunderts: Marilyn Monroe. Seit dem 28. September läuft der auf dem Buch von Joyce Carol Oates basierende Film «Blonde», der das Leben der Schauspielerin weitläufig fiktional aufzeigt, auf Netflix. Obwohl er künstlerisch und cineastisch gesehen, Lob einheimst (produziert wurde er unter anderem von Brad Pitt), fallen die Filmkritiken grösstenteils äusserst schlecht aus.

Für richtige Monroe-Fans sei der Film schlicht unerträglich, obwohl es sich um Fiktion handelt, heisst es in einem Kommentar auf Filmstarts.de. Und: Der Regisseur habe sich überhaupt nicht für die Facetten der Filmikone interessiert, wie engagiert und talentiert sie war. «Sie wird als talentloses Dummchen dargestellt, das nur aufgrund Tausender Traumata und des daraus resultierenden Wahnsinns seine Rollen verkörpern kann», heisst es.

«Traumatisch»

Im Fokus der Kritik steht insbesondere der Umgang mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch. So inszenierte Regisseur Andrew Dominik einen Dialog zwischen Norma Jeane, wie Monroe mit bürgerlichem Namen hiess, und dem heranwachsenden Baby in ihrem Bauch: «Du wirst mir nicht wehtun, oder? Nicht so wie beim letzten Mal», fragt das Ungeborene seine künftige Mutter.

Kleiner Spoiler: In einer früheren Szene wird ein Schwangerschaftsabbruch aus Monroes Sicht gezeigt, die in den Worten des «New Yorker» «traumatisch» ist. Auch die später gezeigte Fehlgeburt und ein weiterer, vage angedeuteter Schwangerschaftsabbruch werden in ihrem Streben nach Schärfe und Subjektivität «grob und gefühllos» dargestellt. «Inmitten dieser Groteske und Vulgarität» sei es allein der Leistung von Ana de Armas (34), die Monroe verkörpert, zu verdanken, dass der Film ein gewisses Mass an Würde erhalte.

«Abtreibungs-Stigma wird aufrechterhalten»

Für Caren Spruch von der Nonprofit Organisation Planned Parenthood ist gerade die oben beschriebene Szene eine einzige «Anti-Abtreibungspropaganda». «Da Film und Fernsehen das Verständnis vieler Menschen über sexuelle und reproduktive Gesundheit prägen, ist es entscheidend, dass diese Darstellungen die wahren Entscheidungen und Erfahrungen von Frauen wiedergeben», sagt sie gegenüber «The Hollywood Reporter.»

Andrew Dominiks Film verstärke die verurteilende Haltung der Schwangerschaftsabbruch-Gegnerinnen und -Gegner, indem der computeranimierte, sprechende Fötus wie ein voll entwickeltes Baby aussehe. Und das, obwohl sich Marilyn in einem früheren Stadium der Schwangerschaft befinde. «Planned Parenthood respektiert künstlerische Freiheit. Solche Bilder dienen jedoch nur dazu, Fehlinformationen zu verbreiten und das Stigma in Bezug auf die sexuelle und reproduktive Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten.»

Wie fandest du den Film «Blonde»? Ich fand ihn super! Schrecklich. Optisch schön, inhaltlich schlecht. Ich habe ihn nicht gesehen.

«2008 hätte das niemanden gekümmert»

In einem Interview mit «The Wrap» äussert sich Regisseur Dominik zu den Vorwürfen: «Niemanden hätte das geschert, wenn ich den Film im Jahr 2008 gedreht hätte und wahrscheinlich wird sich in vier Jahren niemand mehr darum kümmern.» Gleichzeitig ist Dominik überzeugt, dass das Thema Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch (es ist nicht bestätigt, dass Marilyn Monroe jemals abgetrieben hat) nach ihrer schwierigen Kindheit eine grosse Rolle spielt. Die Szenen würden das grosse Zerwürfnis zeigen, mit dem sie zu kämpfen habe.

«Ich sehe es als Massstab für den Erfolg des Films, dass er diese Art von Reaktionen hervorruft. Die Leute verhalten sich sehr beschützend Marilyn gegenüber und ich denke, das ist das Problem. Ich glaube, das ist einer der Gründe dafür, warum sie gestorben ist.»

Alle Informationen

zum Schwangerschaftsabbruch Hast du Fragen zum Thema Schwangerschaftsabbruch? Hier sind die wichtigsten Antworten: Bis wann kann ich legal abtreiben? In der Schweiz darfst du bis zur zwölften Schwangerschaftswoche abtreiben. Auch später ist das noch möglich, jedoch nur mit der Erlaubnis einer ärztlichen Fachperson. Es müssen schwerwiegende Gründe vorliegen.

Wo kann ich abtreiben? Am besten, du gehst zu deinem Frauenarzt respektive deiner Frauenärztin. Diese(r) bestätigt die Schwangerschaft und verweist dich entsprechend weiter.

Muss ich als Minderjährige meine Eltern informieren? Nein, das musst du nicht. Es wird jedoch empfohlen, sich bei allen Schritten der Abtreibung von einer professionellen Person begleiten zu lassen. Das ist gratis. Mehr Informationen findest du hier.

Wer bezahlt eine Abtreibung? Die Kosten werden nach Abzug von Selbstbehalt und Franchise von der Krankenkasse bezahlt.

Kann ich nach einer Abtreibung wieder schwanger werden? Ein fachgerecht durchgeführter Schwangerschaftsabbruch macht weder unfruchtbar noch führt er später zu Fehl- oder Frühgeburten. Weitere Informationen und Q&As zu Schwangerschaftsabbrüchen findest du hier und in der Box unten.



Bist du oder ist jemand, den du kennst, ungeplant schwanger geworden? Hier findest du Hilfe: Beratungsstellen nach Region Appella, Telef on- und Onlineberatung Fachstelle Kindsverlust, Beratung während Schwangerschaft, Geburt und erster Lebenszeit Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143