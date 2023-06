Netflix-Gesetz, Frauen-Rentenalter – hier stand das Volk hinter ihm

Alain Berset war in den letzten Jahren Skandal-Minister – doch er hatte auch einige Erfolge zu verbuchen. Eine Auswahl.

1 / 5 Die vielen Negativ-Schlagzeilen änderten kaum etwas an seiner Beliebtheit: Bundespräsident Alain Berset bei einem öffentlichen Apéro. Enzo Lopardo Die Covid-Pandemie war für ihn persönlich anstrengend, doch er meisterte sie erfolgreich. Zumindest nach dem Stimmverhalten der Bevölkerung zu schliessen. Das Covid-Gesetz wurde in drei Referendumsabstimmungen mit gut 60 Prozent angenommen, zuletzt am 18. Juni. Aufnahme vom Januar 2021. Tamedia Auch das neue Filmgesetz (Lex Netflix) brachte Berset erfolgreich durch die Referendumsabstimmungen. Und bescherte damit der Schweizer Filmbranche ein grosses Geschenk. Simon Glauser

Darum gehts Alain Berset tritt per Ende Jahr zurück. Er habe von Anfang an zwischen acht und zwölf Jahren bleiben wollen, sagte er am Mittwochmittag.

Seine Bilanz nach drei Legislaturen ist gemischt. Er hatte in den letzten Jahren mehrere Skandale zu verkraften, hat aber auch einen beachtlichen Leistungsausweis.

Dazu gehören die Covid-Politik, die gewonnene AHV-Abstimmung sowie die Lex Netflix.

Alain Berset hat in zwölf Bundesratsjahren 29 Abstimmungen miterlebt – und er hätte «gut in diesem Rhythmus weitermachen können», sagte er bei seiner Rücktrittsankündigung am Mittwochmittag. Kein Wunder. Das Volk stand regelmässig hinter ihm.

Corona

Die dreijährige Covid-Phase war für den Gesundheitsvorsteher belastend. Streckenweise habe er sich nicht mehr wohlgefühlt, gestand er am Mittwochmittag vor den Medien. Dass er dennoch durchhielt, hat sich gelohnt. Berset steuerte die Schweiz relativ erfolgreich durch diese schwierige Phase. Zumindest, wenn es nach der dreifach geäusserten Volksmeinung geht. Das Covid-Gesetz wurde an der Urne dreimal (zweimal 2021 und einmal 2023) mit einer satten Mehrheit von gut 60 Prozent angenommen. Das darf auch als Signal des Vertrauens verstanden werden – in den Bundesrat und auch in den Gesundheitsminister persönlich.

Altersvorsorge

Dieses Dossier wird Berset mit einer gewissen Zwiespalt übergeben. Es ist eine Grossbaustelle. Doch immerhin gelang ihm eine AHV-Reform, was eine Premiere war seit vielen Jahren. 2022 sagte das Volk Ja zur Mehrwertsteuer-Finanzierung sowie – mit hauchdünner Mehrheit – zur Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65. 2017 war Berset mit einer AHV-Finanzierungsvorlage an der Urne gescheitert, die von bürgerlicher Seite zu wenig Unterstützung hatte. Immer noch pendent ist die Pensionskassen-Reform, die im Parlament gescheitert ist.

Lex Netflix

Berset ist ein Filmfan. Und so machte er nicht nur der schweizerischen Filmbranche ein Geschenk, sondern auch sich selbst, als er das Filmgesetz im Frühling 2022 durch die Referendumsabstimmung brachte. 18 Millionen Franken winken der Branche künftig pro Jahr, zudem sind die internationalen Player wie Netflix verpflichtet, 30 Prozent ihrer Produktionen auf europäischem Boden herstellen zu lassen. Die Jungfreisinnigen hatten dagegen das Referendum ergriffen und praktisch im Alleingang geführt. Berset hatte relativ leichtes Spiel und bekam an der Urne knapp 60 Prozent Support.

Organspende

Gleichzeitig wurde auch über die Neuregelung der Organspende abgestimmt. Neu gilt die Widerspruchslösung. Wer nicht spenden will, soll dies schriftlich festhalten. Die Spendequote in der Schweiz ist tief, die Wartelisten sind lang. Der Bundesrat wollte das ändern. Auch hier stellten sich gut 60 Prozent der Stimmenden hinter Bersets Vorlage. (Er selbst würde ein fremdes Organ annehmen, sagte er einmal zu 20 Minuten.)

Beliebtheit

Die Schlagzeilen über Berset schienen nicht mehr abzureissen. Von einer Frau erpresst, in Frankreich als Privat-Pilot notgelandet, dann als Anti-Antennen-Aktivist an seinem Freiburger Wohnort geoutet. Und schliesslich Corona-Leaks, die Standleitung zwischen dem Innendepartement und der Ringier-Spitze während der Covid-Pandemie. Und trotz allem: Beim Volk tat das Bersets Beliebtheit keinen Abbruch. Auch in der Umfrage vom August 2022 figurierte er auf dem ersten Platz. Erst im Frühling 2023 rutschte er auf den dritten Platz ab, hinter Viola Amherd und Karin Keller-Sutter, das war kurz nach Bekanntwerden der Corona-Leaks.