Preisgekrönte Serie : Netflix gibt ersten Einblick in die neue «The Crown»-Staffel

Am 9. November startet auf Netflix die fünfte Staffel von «The Crown». Schon jetzt hat der Streamingdienst Fotos der in der Serie vorkommenden britischen Royals veröffentlicht.

Lady Diana wird in der fünfte Staffel von der Australierin Elizabeth Debicki gespielt.

Wenige Wochen vor dem Start der fünften «The Crown»-Staffel hat Netflix am Freitag mehrere Fotos von den in der Serie vorkommenden britischen Royals veröffentlicht. Darauf sind unter anderen Queen Elizabeth II., ihr Mann Prinz Philip, Prinz Charles und Lady Diana zu sehen. «Willkommen in den 90ern. Ein erster Blick auf die fünfte Staffel», schrieb Netflix auf Instagram zu den Bildern. Bereits im September war der Start für den 9. November angekündigt worden.