Ab 11.90 Franken pro Monat kann man bei Netflix Hunderte Filme und Serien schauen. So zumindest war es bisher. Neu gibt es eine weitere Möglichkeit, den Streamingdienst zu nutzen – und das völlig kostenlos. So hat der Anbieter für viele überraschend ein neues Angebot lanciert. Darin enthalten sind mehrere Filme und auch Serien, die man ohne Abo schauen kann.

Filme in voller Länge

Der Haken? Mit dem kostenlosen Angebot will der Streaming-Riese in erster Linie neue Kunden anfixen. Das heisst: Bei den Serien gibt es nur die erste Folge kostenlos. Danach erscheint ein Pop-up und fragt: «Hat Ihnen ‹ Stranger Things › gefallen? Werden Sie jetzt Mitglied und sehen Sie sich mehr von ‹ Stranger Things › an.»

Anders sieht es bei den Filmen aus: Die drei derzeit verfügbaren Titel stehen in voller Länge zur Verfügung. So kann man ohne Abo den Sci-Fi-Thriller «Bird Box» mit Sandra Bullock schauen. Ebenfalls stehen die Streifen «Murder Mystery» (Comedy) und «Die zwei Päpste» (Drama) zur Verfügung. Das kostenlose Angebot soll sich mit der Zeit verändern, wie ein Sprecher gegenüber Techbook.de sagt.

Netflix dominiert Streamingmarkt

Der Streaminganbieter aus den USA ist in der Schweiz beliebt: In diesem Jahr haben 400’000 Personen ein Abo bei Netflix abgeschlossen. Damit gibt es jetzt 2,2 Millionen Netflix-Kunden in der Schweiz, wie aus einer Studie von Digimonitor hervorgeht. Mit dem Corona-Lockdown hatte der Zuwachs aber wenig zu tun. Die Zahl der Neukunden liegt im Bereich der Vorjahre, wie Kleinreport.com schreibt.