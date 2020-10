Bei einer Teststrecke am Walensee wurde eine Geschwindigkeit von …

Die Swisscom will das Handysignal in Zügen verbessern.

Eigentlich wolltest du auf der Heimfahrt die letzte Staffel deiner Lieblingsserie bingen, doch dann stockt im Zug plötzlich der Empfang. Das Szenario ist ärgerlich, könnte aber bald schon der Vergangenheit angehören. Denn die Swisscom hat am Walensee einen neuen sogenannten Antennenkorridor getestet.

Dieser soll mehr Bandbreite in die Züge bringen und so das Video-Streaming, Online-Gaming und Arbeiten im virtuellen Büro deutlich verbessern. Auf der rund vier Kilometer langen Teststrecke zwischen Biberlikopf und Kerenzerberg wurden dazu Antennen aufgestellt. Auf 200 Testfahrten wurden dann Messungen gemacht. So wurde mit einer Kombination von 4G und 5G eine Geschwindigkeit von über 1,2 Gigabit pro Sekunde im Zug erreicht.