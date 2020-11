«Emily in Paris»Netflix kündigt eine zweite Staffel der Hit-Serie an

Netflix hat die zweite Staffel nicht nur per Video verkündet, sondern auch diese E-Mail veröffentlicht. Sie stammt von Emilys Chefin in Paris und ist an den vorherigen Arbeitgeber in Chicago gerichtet. Darin zu lesen ist, dass man Emily in Paris behalten werde und sie eigentlich noch schätze – aber man dies ihr unbedingt nicht sagen solle.