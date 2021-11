Netflix lanciert Games - «Stranger Things» wird zum Handy-Game

«Lasst die Spiele beginnen» – so kündet Netflix den neuen Games-Streaming-Service an.

Eigentlich ist Netflix vor allem für sein Serien- und Film-Streaming bekannt. Nun versucht sich das Unternehmen aber in einem neuen Markt. Am Dienstag hat der Streaming-Gigant erstmals fünf Spiele lanciert, die direkt in der App verfügbar sind. Vorerst sollen Nutzerinnen und Nutzer von Android-Handys nach und nach in den Genuss der Spiele kommen. In den kommenden Monaten sollen dann auch iPhone-Besitzerinnen und Besitzer Zugriff darauf erhalten.