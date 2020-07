Arrangierte Ehen und Menschen mit Autismus

Netflix launcht zwei weitere Dating-Shows

Nach mehreren erfolgreichen Liebes-Shows bringt Netflix zwei weitere Reality-Spektakel heraus. Darin werden Menschen auf der Suche nach der grossen Liebe begleitet.

Netflix ist auf dem Dating-Vormasch. Im Februar erschien mit «Love Is Blind» die erste Dating-Show der Streamingseite, einen Monat später folgte «Too Hot to Handle» und seit Juli ist die zweite Staffel von «Dating Around», bei der Singles bei ihren Blind Dates gefilmt werden, aufgeschaltet.

Die Reality-Serien kamen beim Netflix-Publikum so gut an («Too Hot to Handle» war bereits kurz nach Veröffentlichung auf Platz eins der meistgesehenen Shows in der Schweiz), dass pünktlich zum Sommerstart zwei weitere Liebes-Shows releast werden.