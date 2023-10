Lior Raz: «Fauda»-Fernsehstar bekämpft die Hamas auch in echt

... die Fiktion eingeholt. Raz ist wieder an vorderster Front im Einsatz.

Lior Raz mit Co-Star Doron Ben-David in «Fauda»: Nun hat die Realität …

Doch der 51-Jährige, der in der Hit-Serie «Fauda» einen Antiterror-Spezialisten spielt, war auch im wahren Leben Mitglied einer Spezialeinheit.

Lior Raz ist in Israel ein bekannter TV-Star.

«Lior Raz kam 1971 in der israelischen Siedlung Maʿale Adummim im Westjordanland zur Welt. Nach dem Abschluss der Schule absolvierte er seinen Militärdienst und wurde Teil der Spezialeinheit Jechidat Duvdevan der israelischen Streitkräfte, die gegen Terroristen im Westjordanland vorging»: Dies weiss Wikipedia über den Schauspieler und Drehbuchautor, der seit 2015 als Hauptdarsteller in der Serie «Fauda» den Antiterror-Kämpfer Doron spielt. Die Serie, die Raz mitgeschrieben hat, läuft auch auf Netflix.

«Wir wurden in die bombardierte Stadt Sderot geschickt»

Nun hat die Realität die Fiktion erneut eingeholt: Raz ist einer der vielen Reservisten, die im Nachgang des Überfalls der Hamas auf Israel das Land verteidigen. Auf Instagram teilte Raz einen Post, der ihn mit Kameraden auf einer Mission in Sderot zeigt, wo er zwei Familien aus der Gefahrenzone evakuieren sollte. «In Begleitung von Yohanan Plesner und Avi Yissascharov machte ich mich auf den Weg in den Süden, um mich Hunderten von tapferen freiwilligen Waffenbrüdern anzuschliessen, die unermüdlich daran arbeiteten, der Bevölkerung im Süden Israels zu helfen», schreibt Raz. «Wir wurden in die bombardierte Stadt Sderot geschickt, um zwei Familien zu retten. Keine Angst!»