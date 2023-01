Netflix: Wednesday bricht weiteren Rekord

Streaminghit : Netflix-Serie «Wednesday» bricht weiteren Rekord

Nachdem ihr kleiner Bruder Pugsley (Isaac Ordonez) von Mitschülern drangsaliert wird, übt Wednesday grausame Rache an dessen Widersachern.

COURTESY OF NETFLIX

Seit Veröffentlichung am 23. November bis Sonntag, 1. Januar, wurde die Serie schon 1,42 Milliarden Stunden angesehen, geteilt durch die Laufzeit ergäbe das fast 209 Millionen Haushalte.

Nun holt die Horror-Comedy mit Jenna Ortega in der Hauptrolle einen weiteren Rekord.

Der Streaming-Hit «Wednesday» mit Jenna Ortega (20) hat laut Netflix einen weiteren Rekord hingelegt. Mit 103,96 Millionen angesehenen Stunden zwischen Weihnachten und Neujahr habe die Mystery-Comedy-Serie von Tim Burton (64) jetzt in sechs aufeinanderfolgenden Wochen jeweils mehr als 100 Millionen gestreamte Stunden eingesammelt, was es bisher nicht gab, wie Netflix mitteilte. Der Achtteiler stehe bei den Serien nach wie vor auf Platz eins.

Zählt man alle Streamingstunden aus den dienstags publizierten Wochen-Top-Ten von Netflix zusammen, ergeben sich seit Veröffentlichung der Serie (23. November) bis Sonntag (1. Januar) schon 1,42 Milliarden angesehene Stunden. Geteilt durch die Laufzeit der Serie (6,8 Stunden), ergäbe das fast 209 Millionen Haushalte, in denen die Produktion innerhalb von fünfeinhalb Wochen geschaut wurde.

«Wednesday»-Tanzszene ist auf Tiktok ein Trend

Die Serie «Wednesday» dreht sich um die gleichnamige Tochter der verschrobenen Gruselfamilie Addams, gespielt von Ortega (20). Auf einem Internat für übersinnliche Wesen geht sie einer Mordserie nach. Eine Tanzszene, in der Wednesday mit ihren kurligen Bewegungen alle Blicke auf sich zieht, ging direkt viral.

Auf Tiktok wurden Videos, in denen der Tanz gezeigt oder nachgeahmt wird, millionenfach angesehen. «Ich war eigentlich total unsicher, was das anbelangt, ich habe die Choreo selbst einstudiert. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass ich keine Tänzerin bin», so Ortega beim Anschauen der Szene.