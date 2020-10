Tech-Unternehmen : Netflix unter Druck – Snapchat in der Krise gefragt

Der Kundenandrang hat nach dem coronabedingten Abo-Boom bei Netflix stark nachgelassen. Die Aktien von Snap steigen hingegen um 18 Prozent.

Härtere Konkurrenz

Hatten Serienhits wie «Tiger King» in Kombination mit der erhöhten Streaming-Nachfrage aufgrund der Coronavirus-Pandemie in den Vorquartalen noch für einen grossen Ansturm gesorgt, flaute das Nutzerwachstum nun kräftig ab. Auch gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als 6,8 Millionen Kunden hinzu gekommen waren, sah es deutlich bescheidener aus. Das Interesse an Netflix hatte in der Coronavirus-Pandemie zunächst kräftig zugenommen.