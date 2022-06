Netflix bestätigt zweite Staffel von Hit-Serie «Squid Game»

Fortsetzung bestätigt : Netflix veröffentlicht ersten Teaser zur zweiten Staffel von «Squid Game»

Die erfolgreiche südkoreanische Serie geht in die nächste Runde, wie nun auch der Streamingdienst bestätigt hat. Auf Twitter wurde ein erster Zehn-Sekunden-Teaser veröffentlicht.

Jetzt ist es offiziell: Die südkoreanische Hitserie «Squid Game» geht in die nächste Runde. Mit einem kurzen Clip hat Netflix am Sonntagabend die Vorfreude auf die zweite Staffel der erfolgreichen Serie ordentlich angeheizt. Das zehnsekündige Video auf Twitter zeigt das Auge einer animierten Puppe – vermutlich die «Young-hee»-Puppe aus der ersten Staffel. Dazu war die Ankündigung zu lesen: «Grünes Licht: Squid Game kommt offiziell für Staffel 2 zurück!» Wann genau die Fortsetzung veröffentlicht wird, ist noch unklar.

«Squid Game» bricht alle Streaming-Rekorde von Netflix

Bereits im Januar hatte es Berichte über eine Fortsetzung des Streaming-Hits gegeben. Damals hat Ted Sarandos, der Co-CEO von Netflix, diese bei einer Telefon-Konferenz bestätigt. «Squid Game» ist für den Streaminganbieter Netflix der bisher grösste Serienhit und wurde in den ersten vier Wochen nach dem Start im vergangenen Herbst in 142 Millionen Haushalten angesehen.

«Squid Game» ist eine Mischung aus Thriller und Gesellschaftskritik: In einer Spielshow treten Hunderte hoch verschuldete Menschen von völlig unterschiedlicher sozialer Herkunft in Kinderspielen gegeneinander an, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Verliererinnen und Verlierer werden in dem makabren Wettbewerb umgehend getötet.