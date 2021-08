Ab dem 15. September : Netflix zeigt Dokfilm über Schumacher mit privaten Videos

Ende 2013 erlitt der siebenfache Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher bei einem Skiunfall schwere Kopfverletzungen. Seither wird er von seiner Familie abgeschirmt. Nun erscheint ein sehr persönlicher Dokumentarfilm über den siebenfachen Weltmeister.

Für den italienischen Rennstall fuhr Schumacher von 2000 bis 2004 fünf Titel in Folge ein.

Es sei ein sehr persönlicher Film über die Motorsport-Ikone, so die Macher.

Mit langer Verzögerung feiert am 15. September der Dok-Film «Schumacher» Premiere auf Netflix.

Die Dokumentation «Schumacher» über Formel-1-Ikone Michael Schumacher steht nach langem Warten nun kurz vor der Veröffentlichung. Ab dem 15. September wird der Film bei Netflix gezeigt. Das teilte Schumachers Management am Freitag mit. In der Dokumentation würden auch seine Ehefrau Corinna sowie die Kinder Gina und Mick «in sehr persönlichen Interviews» über Michael Schumacher sprechen. Der Film sei «das Geschenk seiner Familie an den geliebten Ehemann und Vater», sagte Managerin Sabine Kehm.