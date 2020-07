vor 7min

Neu zum Streamen

Netflix zeigt Trumps Verbindung zur Mafia

Die «Don’t F*** With Cats»-Macher veröffentlichen eine Doku über die italienisch-amerikanischen Mafiosi, bei Sky startet eine Actionserie, in der um die Vorherrschaft der Londoner Unterwelt gekämpft wird – das gibts neu zum Streamen.

von Alisa Fäh

Der Trailer zu «Fear City: New York vs. The Mafia». Netflix

Darum gehts Wir stellen dir jede Woche die besten neuen Streamingstarts vor.

Bei Netflix gibts eine True-Crime-Doku um die Mafia im New York der 1970er-Jahre.

Sky Show zeigt in einer Actionserie einen wilden Ritt durch Londons Unterwelt.

«Fear City: New York vs. The Mafia»

Netflix rollt die Geschichte der italienisch-amerikanischen Mafia in den 1970er- und 80er-Jahren auf: Eine dreiteilige True-Crime-Doku zeigt den Aufstieg und Fall von fünf Mafiaclans, die New York fest im Griff hatten.



«Fear City: New York vs. The Mafia» folgt den damaligen Ermittlern, die den Auftrag fassten, die Machtstrukturen der Mafiafamilien Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese und Luccese zu aufzudecken.

Die Doku beleuchtet verschiedene Perspektiven

Bei den Abhöraktionen des FBI kam Diverses ans Licht, unter anderem Affären mit Hausangestellten, Morddrohungen und Betrug.

Die Doku kombiniert Archivmaterial und unveröffentlichte Überwachungsaufnahmen mit nachgestellten Szenen, dazu gibts unter anderem Interviews mit Ex-Mafiosi, Anwälten der Mafia und New Yorks ehemaligem Bürgermeister Rudy Giuliani.

Auch Trump wird thematisiert



Auch Donald Trump wird zum Thema: Sein Trump Tower soll eines von unzähligen Projekten gewesen sein, an deren Fertigstellung die Mafia sich beteiligte. Wer in der Immobilienbranche tätig war, habe direkt oder indirekt mit der Mafia zu tun gehabt, so ein Mafioso in einem Verhör.



Unter den Produzenten der Doku finden sich unter anderem Dimitri Doganis, Bart Layton und Adam Hawkins von der Produktionsfirma RAW: Sie war auch für die kontroverse Doku «Don’t F*** With Cats» verantwortlich, die Ende 2019 auf Netflix veröffentlicht wurde.

«Fear City: New York vs. The Mafia» gibts ab dem 22. Juli auf Netflix. Den Trailer findest du oben.

«Gangs of London»

Finn Wallace (Colm Meaney) ist der Boss der Londoner Unterwelt – doch dann wird er ermordet, und niemand weiss, von wem.

Sein Sohn Sean (Joe Cole) übernimmt das kriminelle Geschäft und will den Mörder finden, dabei bekommt er Unterstützung von Elliot Finch (Sope Dirisu), Finns ehemaligem Handlanger.

Die Gangs lehnen sich auf

Quer durch die Londoner Unterwelt treffen die beiden unter anderem auf die albanische Mafia und das pakistanische Drogenkartell. Bis der Mörder gefunden ist, sollen laut Sean die Geschäfte stillstehen – doch damit entfacht er einen Kampf um die Vorherrschaft im Gangster-Business.



Die Serie strotzt vor Schlägereien, an Action wird in «Gangs of London» nicht gespart: Sie stammt aus der Feder von Gareth Evans und Matt Flannery, die eine Leidenschaft für Martial Arts teilen. Gemeinsam setzten sie bereits Actionfilme wie «The Raid» und «The Raid 2» um.

«Gangs of London» gibts ab dem 23. Juli auf Sky Show. Hier der Trailer.

Der Trailer zu «Gangs of London». Sky Show