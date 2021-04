In «Dämonen 2» erleben Kinobesucher eine blutige Überraschung. Deshalb wurde der Film in Deutschland beschlagnahmt.

Seit einigen Wochen überschwemmt Netflix seine Plattform mit älteren europäischen Filmen. Vermutlich weniger der Kunst zuliebe als der Quote: In Europa sind Streamer dazu verpflichtet, 30 Prozent europäische Produktionen auf ihren Plattformen anzubieten. Seit letzter Woche sind nun zahlreiche Streifen aus Italien verfügbar. Darunter auch zwei Horrorfilme, die lange auf dem Index standen: «Dämonen» und «Dämonen 2», wobei letzterer eigentlich Teil eins der Reihe ist. Auf Netflix wird «Dämonen 2» deshalb als «Demoni» betitelt. Aber erstmal mehr zum Film:

«Dämonen 2», 1985

Die Story des Films ist ebenso einfach wie effektiv: Zwei Freundinnen bekommen Tickets für eine Vorführung in einem Berliner Gothic-Kino. Die Vorführung wird jedoch jäh durch einen wahr gewordenen Albtraum unterbrochen, als sich plötzlich alle im Publikum in Monster verwandeln, die Blut sehen wollen. Das Ergebnis: Ein irrer Psycho-Trip mit ultrabrutalen Splatter-Einlagen.

«Dämonen 2», hinter dem der als Produzent zur Horror-Legende gewordene Dario Argento steht, wurde in Deutschland wegen seiner expliziten Gewaltszenen zeitweise beschlagnahmt. Zeitweise erfolgte sogar ein Einziehungsbeschluss: Der Filmverleiher musste sämtliche Kopien des Films aus dem Handel ziehen. Die Sehgewohnheiten haben sich inzwischen geändert, der Streifen steht nicht mehr auf dem Index. Netflix zeigt den Film angeblich sogar in einer unzensierten Fassung.

«Tanz der Teufel», 1981

Der Film, der in den USA als «The Evil Dead» bekannt ist, ist ein absoluter Genre-Klassiker und machte Sam Raimi schlagartig bekannt. Heute macht der Starregisseur weniger Splatter, sondern mehr Blockbuster a la «Spider-Man» oder «Doctor Strange 2». Sein Frühwerk, ein blutiges Trash-Fest über fünf Freunde, die in einer Waldhütte von fleischfressenden Monstern heimgesucht werden, ist zwar ganz sicher kein ernstgemeinter Schocker. Trotzdem wurde auch er in der unzensierten Fassung beschlagnahmt.