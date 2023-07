Netstal: Autofahrerin verliert Hinterachse bei der Fahrt und verunfallt

Netstal GL : Das könnte auch dir passieren, wenn du ein altes Auto fährst

Am Montag ereignete sich in Netstal GL ein kurioser Verkehrsunfall. Eine 70-jährige Frau fuhr in ihrem Ford Fusion, als plötzlich die gesamte Hinterachse abbrach. In Folge kam es zu einer Kollision mit einem anderen Auto.